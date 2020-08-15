На Закарпатье горела райбольница, эвакуировали 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Во время пожара в Хустской районной больнице на Закарпатье эвакуировали 200 человек, из которых 160 - пациенты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"15 августа в 12:02 к пожарным поступило сообщение о пожаре в Хустской центральной районной больнице им. Вицинского, на ул. И.Франко. На место немедленно были направлены 2 единицы техники и 14 спасателей, которые за 5 минут прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. Кроме того, из-за плотного дыма пожарным пришлось эвакуировать 40 человек персонала и 160 пациентов", - говорится в сообщении.
Так, очагом возгорания стала электрощитовая на цокольном этаже здания.
В 12:15 пожар был локализован на площади 16 кв. м и в 12:20 ликвидирован окончательно.
Сообщается, что причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.
Напомним, что 15 августа в Житомирской области произошел пожар в костеле.