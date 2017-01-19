В Закарпатской области 10-летний мальчик ударил ножом другого ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Закарпатской области во время спора 10-летний мальчик ударил ножом 11-летнего пострадавшего, ребенок находится в хирургическом отделении Иршавской районной больницы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Закарпатской области.
В полицию поступило сообщение от дежурного врача приемного отделения Иршавской районной больницы о том, что к ним каретой скорой помощи доставлен 11-летний ребенок. Мальчика медики забрали из села Собатино с колото-резаными телесными повреждениями в области ребер справа, сзади.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что во время спора между пострадавшим и 10-летним жителем Собатино, мальчик вынул нож и нанес удар в грудную клетку своего оппонента.
Виновника разыскал участковый инспектор. Он нашел ребенка в лесу в горной местности, где несовершеннолетний скрывался от правоохранителей.
С места происшествия изъят нож, длиной 23 см и направлен на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство по ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.