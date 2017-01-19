На Закарпатті 10-річний хлопчик вдарив ножем іншу дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. На Закарпатті під час суперечки 10-річний хлопчик вдарив ножем 11-річного постраждалого, дитина перебуває у хірургічному відділенні Іршавської районної лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Закарпатської області.
До поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря приймального відділення Іршавської районної лікарні про те, що до них каретою швидкої допомоги доставлено 11-річну дитину. Хлопчика медики забрали з села Собатино з колото-різаними тілесними ушкодженнями в області ребер справа, ззаду.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що під час суперечки між постраждалим та 10-річним жителем Собатина, хлопчик вийняв ніж та завдав удар у грудну клітку свого опонента.
Нападника розшукав дільничний інспектор. Він знайшов дитину в лісі у гірській місцевості, де неповнолітній переховувався від правоохоронців.
З місця події вилучено ніж, довжиною 23 см, та направлено на експертизу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.