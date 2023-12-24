На южном направлении Силы обороны уничтожили 6 "шахедов"

Во время ночной атаки Силы обороны обороны сбили 6 вражеских дронов-камикадзе. Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с вечера враг начал атаку ударными дронами. Более 4 часов продолжалась боевая работа украинских подразделений противовоздушной обороны.

В целом на южном направлении уничтожено 6 БпЛА типа Shahed-131/136, запущенных на южном направлении.

Из них - 4 дрона-камикадзе сбито на Николаевщине, по одному на Днепропетровщине и Кировоградской области. Попаданий не допущено.

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