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На южном направлении Силы обороны уничтожили 6 "шахедов"

Киев  •  УНН

24 декабрь 2023, 05:19  •  17934 просмотра

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На юге украинские войска сбили шесть беспилотников; вражеские БПЛА были нейтрализованы над Николаевом, Днепропетровском и Кировоградом.

Во время ночной атаки Силы обороны обороны сбили 6 вражеских дронов-камикадзе. Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с вечера враг начал атаку ударными дронами. Более 4 часов продолжалась боевая работа украинских подразделений противовоздушной обороны.

В целом на южном направлении уничтожено 6 БпЛА типа Shahed-131/136, запущенных на южном направлении.

Из них - 4 дрона-камикадзе сбито на Николаевщине, по одному на Днепропетровщине и Кировоградской области. Попаданий не допущено.

Последствия падения обломков "шахеда" в Соломенском районе Киева: УНН снял кадры с квадрокоптера22 декабрь 2023, 07:54 • 30745 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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