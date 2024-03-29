На юге ситуация остается достаточно напряженной - Гуменюк

В зоне ответственности Сил обороны юга ситуация остается достаточно напряженной. Россияне продолжают штурмы на Роботинском и Старомайорском направлениях при поддержке тактической авиации.

Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Вообще ситуация в нашей зоне ответственности остается достаточно напряженной. На Роботинском и Старомайорском направлениях враг продолжает штурмы, и там было насчитано их аж 8. Он это проводится в том числе при поддержке тактической авиации, сбрасывая управляемые авиабомбы, выпуская неуправляемые авиационные ракеты. То есть промежутки между штурмами тоже очень насыщенный и горячий - рассказала Гуменюк.

На вопрос, активны ли россияне в использовании беспилотников в зоне ответственности Сил обороны юга, Гуменюк ответила:

Очень активные и хочу заметить, что как раз ребятам из бригад морской пехоты, одна из которых 36-я, которые в том числе проводят боевую работу и на левом берегу, очень нужна защита. Потому что враг не только штурмами испытывает их мощь - сообщила она.

По ее словам, враг между штурмами очень мощно пытается атаковать их, в том числе используя не только артиллерию, но и дроны разной степени, и в том числе FPV.

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