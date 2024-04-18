На ВОТ Запорожья взорван экс-правоохранитель-коллаборационист, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал детали инцидента

Во временно оккупированной Акимовке Запорожской области прогремел взрыв в доме предателя, который сотрудничал с оккупационным советом. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров ранее сообщал "Суспільному" о том, что взрыв прогремел во дворе дома псевдодепутата оккупационного совета Акимовки Антона Якименко. Сегодня чиновник объяснил детали инцидента в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Это предатель, который не имеет ничего общего с местным самоуправлением, с избранными должностями. Это предатель, который был изгнан из правоохранительных структур за то, что брал взятки и совершал преступления в Украине. Он продолжил преступления после 24 февраля, когда сразу же стал на сторону врага, стал пособником организации их недовластия, стал агитатором за русский мир, стал одним из членов партии "единая Россия" и затем, на фейковых выборах якобы получил должность в фейковом совете в Акимовке. Что касается покушения, то когда он заезжал к себе домой, то сработало взрывное устройство, которое непосредственно и предоставило повреждения его телу, но, к сожалению, не добило - заявил Иван Федоров.

Напомним,

На временно оккупированных территориях россияне до сих пор не могут завершить формирование своих оккупационных администраций из-за отсутствия желающих сотрудничать с Россией, поскольку большинство жителей выехали из региона или отказываются сотрудничать с врагом.