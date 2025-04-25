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рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
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На Волыни главу горсовета подозревают в растрате 6 млн грн на закупки для ВСУ

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Глава горсовета вместе с предпринимателем подозреваются в растрате государственных средств на закупки авто для военных. Они приобрели грузовики по завышенной цене, нанеся ущерб бюджету на 6 млн грн.

На Волыни главу горсовета подозревают в растрате 6 млн грн на закупки для ВСУ

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Волынской области объявлено о подозрении председателю одного из городских советов и предпринимателю, который способствовал совершению преступления. Их подозревают в растрате государственных средств путем злоупотребления служебным положением при закупке автомобилей для военных, информирует УНН со ссылкой на сообщение БЭБ.

Детали

Так, следствием установлено, что в мае 2023 года в городской совет поступило ходатайство от военных о приобретении двух грузовых автомобилей. 

Председатель городского совета, сговорившись со знакомым предпринимателем, реализовали схему закупки этих траспортных средств по завышенной цене. В частности, грузовики приобрели более чем за 10 миллионов гривен, которые были выделены из бюджета громады. Однако их реальная рыночная стоимость была на 6 миллионов гривен меньше

- говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители сообщили должностному лицу и предпринимателю подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - добавили в БЭБ.

Напомним

СБУ обнаружила хищение 153 млн грн из бюджета Киева во время строительства Подольского моста. Чиновники КГГА искусственно завысили стоимость стройматериалов, в частности сеток для укрепления опор.

Служащие УПЦ МП организовали подпольное изготовление вина: детективы БЭБ изъяли почти 20 тысяч литров алкоголя25.03.25, 15:23 • 15533 просмотра

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