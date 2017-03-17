На военного комиссара "ЛНР" совершили попытку покушения - разведка

"16 марта этого года, в городе Луганск предпринята попытка покушения на так называемого военного комиссара "ЛНР", полковника И.Маршубу с использованием взрывного устройства, связанного с преступным бизнесом "комиссара", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, количество небоевых потерь в соединениях и частях боевиков "1-го, 2-го АК" постоянно увеличивается.

Напомним, по данным разведки, командиры некоторых соединений и частей боевиков скрывают факты правонарушений в отношении гражданского населения, а также дезертирства, чтобы избежать негативной статистики.