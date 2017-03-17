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На військового комісара “ЛНР” здійснили спробу замаху - розвідка

На військового комісара “ЛНР” здійснили спробу замаху - розвідка

Київ • УНН

 • 10524 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Вчора в Луганську було здійснено спробу замаху на військового комісара “ЛНР” полковника І.Маршубу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

“16 березня цього року, у місті Луганськ здійснено спробу замаху на так званого військового комісара "ЛНР“, полковника І.Маршубу з використанням вибухового пристрою, що пов’язано зі злочинним бізнесом "комісара“”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, кількість небойових втрат у з’єднаннях і частинах бойовиків "1-го, 2-го АК" постійно збільшується.

Нагадаємо, за данними розвідки, командири деяких з’єднань і частин бойовиків приховують факти правопорушень стосвно цивільного населення, а також дезертирства, з метою уникнення негативної статистики.

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