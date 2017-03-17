На військового комісара “ЛНР” здійснили спробу замаху - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Вчора в Луганську було здійснено спробу замаху на військового комісара “ЛНР” полковника І.Маршубу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“16 березня цього року, у місті Луганськ здійснено спробу замаху на так званого військового комісара "ЛНР“, полковника І.Маршубу з використанням вибухового пристрою, що пов’язано зі злочинним бізнесом "комісара“”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, кількість небойових втрат у з’єднаннях і частинах бойовиків "1-го, 2-го АК" постійно збільшується.
Нагадаємо, за данними розвідки, командири деяких з’єднань і частин бойовиків приховують факти правопорушень стосвно цивільного населення, а також дезертирства, з метою уникнення негативної статистики.