В Винницкую область ночью зашло 8 вражеских дронов, четыре сбили, есть повреждения - ОВА
Киев • УНН
Ночью в Винницкую область зашло 8 БПЛА, из которых 4 сбиты системой ПВО. Повреждены окна гражданского здания и двух жилых домов, пострадавших нет.
Ночью в Винницкую область зашло 8 вражеских беспилотников, из которых 4 сбиты. Есть повреждения здания гражданской инфраструктуры и двух жилых домов, пострадавших нет, сообщила в среду первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, пишет УНН.
В ночь на 21 августа всего в область зашло 8 БПЛА. По результатам работы ПВО сбито 4 БПЛА. Есть повреждения окон в здании гражданской инфраструктуры и одного жилого дома, а также крыши еще одного жилого дома. Травмированных нет
Повітряні сили: знищено ракету і 50 з 69 "шахедів", 16 втрачено, зафіксовано перетин дроном кордону з білоруссю, ще один повернувся "на родіну"21 августа 2024, 08:45 • 17797 просмотров