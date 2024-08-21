В Винницкую область ночью зашло 8 вражеских дронов, четыре сбили, есть повреждения - ОВА

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: предупреждают о превышении уровня диоксида азота на фоне жары 56 минут назад • 8585 просмотра

В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары 2 часа назад • 13793 просмотра

В Киеве с начала суток уже 4 воздушных тревоги: фиксировали до десятка дронов, все уничтожили на подступах 3 часа назад • 17151 просмотра

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов 4 часа назад • 21601 просмотра