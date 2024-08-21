Воздушные силы: уничтожена ракета и 50 из 69 "шахедов", 16 потеряно, зафиксировано пересечение дроном границы с беларусью, еще один вернулся "на родину"

В небе над Украиной, начиная с ночи, сбито 50 из 69 ударных дронов типа Shahed и одну ракету из трех, запущенных российскими войсками, еще 16 вражеских беспилотников локационно потеряно, зафиксировано пересечение вражеским дроном границы с беларусью, а еще один российский БПЛА вернулся "на родину" - в белгородскую область, сообщил в среду командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

В ночь на 21 августа, по словам Олещука, российские оккупанты нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской области, и 69-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск - рф).

В целом радиотехническими войсками Воздушных сил ВСУ, по данным командующего ВС ВСУ, обнаружено и осуществлено сопровождение 72 воздушных целей.

Воздушное нападение противника, по его словам, отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита 51 воздушная цель: одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и 50 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей - отметил Олещук в Telegram.

"Еще 16 вражеских БПЛА локационно потеряно - вероятно, упали под воздействием радиоэлектронных средств противодействия. Информация уточняется", - указал командующий ВС ВСУ.

Кроме того, по его словам, "зафиксировано пересечение вражеским ударным дроном государственной границы с республикой беларусь в Черниговской области, еще один российский БПЛА вернулся "на родину" - в белгородскую область".

"По состоянию на 11.15 один вражеский беспилотник находится в воздушном пространстве в Черкасской области. Боевая работа продолжается", - указал Олещук.