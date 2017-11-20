В Винницкой области задержали одного из организаторов финансовой пирамиды
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Прокуратура Винницкой области работает над уголовным производством односитело задержаного одного из организаторов так называемой "финансовой пирамиды" под видом инвестиционной компании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщают, что задержанный подозревается в том, что создал на территории области и в дальнейшем руководил деятельностью "финансовой пирамиды", которая существовала под видом инвестиционной компании. Вкладчикам обещали, что инвестированные ими средства будут приносить им ежемесячный доход в размере 17 процентов от вложений.
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"Однако, компания официально, в законном порядке, любую инвестиционную деятельность не осуществляла и, как следствие, не выполнила свои обязательства и многомиллионные вложения людям не вернула", - добавили в Винницкой прокуратуре.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие фигуранты преступной схемы и объемы нанесенного ущерба.
Так, санкция статьи (ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.