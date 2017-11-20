В Винницкой области задержали одного из организаторов финансовой пирамиды

Сообщают, что задержанный подозревается в том, что создал на территории области и в дальнейшем руководил деятельностью "финансовой пирамиды", которая существовала под видом инвестиционной компании. Вкладчикам обещали, что инвестированные ими средства будут приносить им ежемесячный доход в размере 17 процентов от вложений.

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"Однако, компания официально, в законном порядке, любую инвестиционную деятельность не осуществляла и, как следствие, не выполнила свои обязательства и многомиллионные вложения людям не вернула", - добавили в Винницкой прокуратуре.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие фигуранты преступной схемы и объемы нанесенного ущерба.

Так, санкция статьи (ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.