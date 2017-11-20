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На Вінничині затримали одного з організаторів фінансової піраміди

На Вінничині затримали одного з організаторів фінансової піраміди

Київ • УНН

 • 11905 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Прокуратура Вінницької області працює над кримінальним провадженням, щодо затримано одного з організаторів так званої "фінансової піраміди" під виглядом інвестиційної компанії, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляють, що затримана особа підозрюється у тому, що створила на території Вінницької області та у подальшому керувала діяльністю "фінансової піраміди", яка існувала під виглядом інвестиційної компанії. Вкладникам обіцяли, що інвестовані ними кошти будуть приносити їм щомісячний дохід у розмірі 17 відсотків від вкладень.

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"Проте, компанія офіційно, у законному порядку, будь-яку інвестиційну діяльність не здійснювала та, як наслідок, не виконала свої зобов'язання та багатомільйонні вкладення людям не повернула," - додали в прокуратурі Вінничини.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Досудове розслідування триває, встановлюються інші фігуранти злочинної схеми та обсяги завданих збитків.

Так, санкція статті (ч. 4 ст. 190 КК України, - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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