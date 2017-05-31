В Винницкой области увеличилось количество задержанных в результате вооруженного конфликта - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Правоохранители Винницкой области задержали 45-х человек, которые предположительно участвовавших в вооруженном конфликте в с. Метановка Теплицкого района Винницкой области, решается вопрос вручения подозрений. Об этом на своей странице в Facebook написала Прокуратуры Винницкой области, передает УНН.
"В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 45 человек, принимаются меры по установлению их личных данных, а также установление лиц, непосредственно осуществляли выстрелы по жителям с. Метановка, решаются вопросы вручения сообщений о подозрении указанным лицам, а также обращение в суд с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения у зернового тока в с. Метановка Теплицкого района хулиганских действий неизвестными лицами, применяя травматическое оружие, нанесли местным жителям телесные повреждения, осуществляет Бершадский местная прокуратура Винницкой области.
Стоит отметить, что правоохранителями внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины.
"Установлено, что указанный конфликт возник из-за спора о праве пользования помещениями зернового тока", - уточнили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, правоохранители задержали 42-х вооруженных людей в результате конфликта в с. Метановка Теплицкого района Винницкой области. По предварительной информации, конфликт возник между владельцем сельхозпредприятия и владельцами имущественных паев. В результате шесть человек получили повреждения, двое из них - госпитализированы.