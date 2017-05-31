На Вінничині збільшилась кількість затриманих внаслідок збройного конфлікту - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Правоохоронці Вінниччини затримали 45-ох осіб, які ймовірно брали участь у озброєному конфлікті в с. Метанівка Теплицького району Вінницької області вирішується питання вручення підозр. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Прокуратури Вінницької області, передає УНН.
"На даний час в порядку ст. 208 КПК України затримано 45 осіб, вживаються заходи щодо встановлення їх анкетних даних, а також встановлення осіб, які безпосередньо здійснювали постріли по мешканцях с. Метанівка, вирішуються питання щодо вручення повідомлень про підозру вказаним особам, а також звернення до суду з клопотаннями про обрання щодо них запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення біля зернового току в с. Метанівка Теплицького району хуліганських дій невідомими особами, які застосовуючи травматичну зброю, завдали місцевим жителям тілесні ушкодження, здійснює Бершадська місцева прокуратура Вінницької області.
Варто зазначити, що правоохоронцями внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.
"Установлено, що зазначений конфлікт виник через спір щодо права користування приміщеннями зернового току",- уточнили у прокуратурі.
Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали 42-ох озброєних людей внаслідок конфлікту в с. Метанівка Теплицького району Вінницької області. За попередньою інформацією, конфлікт виник між власником сільгосппідприємства та власниками майнових паїв. У результаті шість людей отримали ушкодження, двоє з них – госпіталізовані.