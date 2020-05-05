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В Винницкой области зарегистрировано уже более 450 инфицированных коронавирусом

Киев • УНН

 • 12814 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. По состоянию на 11:00 5 мая на территории области выявлено коронавирус у 454 человек, в том числе - у 28 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.

В Винницкой области зарегистрировано уже более 450 инфицированных коронавирусом

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:

▪️ город Винница - 214,

▪️ Калиновский район - 72,

▪️ Винницкий район - 26

▪️ Тростянецкий район - 16,

▪️ Гайсинский и Погребищенький районы - по 13

▪️ Барский, Литинский, Немировский районы - по 12

▪️ Жмеринский, Козятинский, Томашпольский районы - по 9,

▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,

▪️ Крыжопольский, Могилев-Подольский, Оратовский, Тивровский, Черновицкий районы - по 3,

▪️ Иллинецкий район - 2,

▪️ город Ладыжин - 1 случай.

Уточняется, что выздоровели 216 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.

По состоянию на 5 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 8924 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть налицо 200 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Напомним, Винницкая область попала в антирейтинг по количеству больных врачей. Каждый третий из обнаруженных там - медик. Народные депутаты и сами медики связывают это с нелепыми решениями "медицинского" департамента облгосадминистрации и требуют увольнения ее руководительницы Людмилы Грабович.

Также УНН сообщал, что печально известная районная больница Винницкой области недоукомплектованна медиками на 50%.

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