В Винницкой области зарегистрировано уже более 450 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По состоянию на 11:00 5 мая на территории области выявлено коронавирус у 454 человек, в том числе - у 28 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:
▪️ город Винница - 214,
▪️ Калиновский район - 72,
▪️ Винницкий район - 26
▪️ Тростянецкий район - 16,
▪️ Гайсинский и Погребищенький районы - по 13
▪️ Барский, Литинский, Немировский районы - по 12
▪️ Жмеринский, Козятинский, Томашпольский районы - по 9,
▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,
▪️ Крыжопольский, Могилев-Подольский, Оратовский, Тивровский, Черновицкий районы - по 3,
▪️ Иллинецкий район - 2,
▪️ город Ладыжин - 1 случай.
Уточняется, что выздоровели 216 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.
По состоянию на 5 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 8924 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть налицо 200 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Напомним, Винницкая область попала в антирейтинг по количеству больных врачей. Каждый третий из обнаруженных там - медик. Народные депутаты и сами медики связывают это с нелепыми решениями "медицинского" департамента облгосадминистрации и требуют увольнения ее руководительницы Людмилы Грабович.
Также УНН сообщал, что печально известная районная больница Винницкой области недоукомплектованна медиками на 50%.