В Винницкой области вводят экстренные отключения электроэнергии

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«Вследствие сегодняшнего ракетного удара рф по объектам энергетики Украины произошли изменения в балансе генерации и потребления. В связи с этим НЭК «Укрэнерго» введено дополнительное ограничение предельного уровня потребления мощности для Винницкой области. На период стабилизационных мероприятий в объединенной энергосистеме Украины график почасовых отключений (ГПО) отменен», – говорится в сообщении.

Напомним

В связи с ракетной угрозой в столице введены экстренные отключения света.