В Винницкой области вводят экстренные отключения электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Винницкий городской совет сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии, а график почасовых отключений отменен, передает УНН.
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«Вследствие сегодняшнего ракетного удара рф по объектам энергетики Украины произошли изменения в балансе генерации и потребления. В связи с этим НЭК «Укрэнерго» введено дополнительное ограничение предельного уровня потребления мощности для Винницкой области. На период стабилизационных мероприятий в объединенной энергосистеме Украины график почасовых отключений (ГПО) отменен», – говорится в сообщении.
Напомним
В связи с ракетной угрозой в столице введены экстренные отключения света.