На Вінниччині запроваджують екстрені відключення електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Вінницька міська рада повідомила про введення екстрених відключень електроенергії, а графік погодинних відключень скасовано, передає УНН.
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«Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару рф по об‘єктах енергетики України відбулись зміни в балансі генерації і споживання. У зв’язку з цим НЕК «Укренерго» введено додаткове обмеження граничного рівня споживання потужності для Вінницької області. На період стабілізаційних заходів в об’єднаній енергосистемі України графік погодинних відключень (ГПВ) скасовано», – йдеться у повідомленні.
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У зв’язку з ракетною загрозою в столиці введені екстрені відключення світла.