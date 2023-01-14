На Вінниччині запроваджують екстрені відключення електроенергії

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«Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару рф по об‘єктах енергетики України відбулись зміни в балансі генерації і споживання. У зв’язку з цим НЕК «Укренерго» введено додаткове обмеження граничного рівня споживання потужності для Вінницької області. На період стабілізаційних заходів в об’єднаній енергосистемі України графік погодинних відключень (ГПВ) скасовано», – йдеться у повідомленні.

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У зв’язку з ракетною загрозою в столиці введені екстрені відключення світла.