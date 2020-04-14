В Винницкой области зафиксировали уже 213 случаев инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на 11:00 14 апреля, в Винницкой области зарегистрировано 213 инфицированных короновирусом человек, в том числе 12 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр МОЗ Украины, передает УНН.
Так, инфицированные дети обнаружены в Виннице и Гайсинском районе (по 4 человека), а также по одному человеку в Винницком, Томашпольском, Тростянецком и Черновицком районах.
Также сообщается, что выздоровели 12 человек (11 - жители города Винница и один из Жмеринского района), что подтверждено двумя отрицательными результатами лабораторных исследований.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 20 административных территориях (город Винница - 94, Калиновский район - 39, Тростянецкий район - 15, Винницкий район - 12, Гайсинский район - 11 Казатинский район - 6, Немировский, Ямпольский районы - по 5, Погребищенский район - 4, Барский, Жмеринский, Липовецкий, Томашпольский, Хмельницкий районы - по 3, Крыжопольский район - 2, город Ладыжин, Оратовский, Тивровский, Тульчинский, Черновицкий районы - по одному случаю).
Отмечается, что в настоящее время в лабораторном центре есть 34 набора реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Ранее в УНН сообщалось, что в Винницкой области зарегистрированы массовые вспышки коронавируса среди медиков. Только в одной Калиновской больнице, по состоянию на вчера, было 27 инфицированных медиков. Оказалось, что врачи скорой вынуждены выезжать к больным без "защиты".
В то же время, глава области Владислав Скальский в массовом инфицировании медиков обвиняет их самих.
"Здесь вопрос больше в личной дисциплине каждого работника и контроле за дисциплиной руководителями учреждений. Причем не только непосредственно на медицинском рабочем месте, но и во время общения с коллегами и в быту", - отметил Скальский.