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На Вінниччині зафіксували вже 213 випадків інфікування коронавірусом

На Вінниччині зафіксували вже 213 випадків інфікування коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Станом на 11 годину 14 квітня, на Вінниччині зареєстровано 213 інфікованих короновірусом осіб, зокрема 12 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.

Так, інфіковані діти виявлені у Вінниці та Гайсинському районі (по 4 особи), а також по одній особі у Вінницькому, Томашпільському, Тростянецькому та Чернівецькому районах.

Також повідомляється, що одужало 12 осіб (11 - жителі міста Вінниці та один зі Жмеринського району), що підтверджено двома негативними результатами лабораторних досліджень.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 20 адміністративних територіях (місто Вінниця - 94, Калинівський район - 39, Тростянецький район – 15, Вінницький район - 12, Гайсинський район - 11, Козятинський район – 6, Немирівський, Ямпільський райони - по 5, Погребищенський район – 4, Барський, Жмеринський, Липовецький, Томашпільський, Хмільницький райони – по 3, Крижопільський район – 2, місто Ладижин, Оратівський, Тиврівський, Тульчинський, Чернівецький райони - по одному випадку).

Зазначається, що на даний час у лабораторному центрі є у наявності 34 набори реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Раніше в УНН повідомлялося, що на Вінниччині зареєстровані масові спалахи коронавірусу серед медиків. Лише в одній Калинівській лікарні, станом на вчора, було 27 інфікованих медиків. Виявилось, що лікарі швидкої змушені виїжджати до хворих без "захисту".

Водночас, очільник області Владислав Скальський у масовому інфікуванні медиків звинувачує їх самих.

"Тут питання більше в особистій дисципліні кожного працівника та контролю за дисципліною керівниками закладів. При чому не тільки безпосередньо на медичному робочому місці, а й під час спілкування із колегами і в побуті", — зазначив Скальський.

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