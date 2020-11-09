На выходных в столице произошло 19 ДТП с пострадавшими, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В течение 7-8 ноября в Киеве произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, один человек погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
В субботу, 7 ноября, произошло 8 ДТП, в которых пострадали 8 человек, шестеро из которых были госпитализированы.
В воскресенье, 8 ноября, произошло 11 ДТП, в которых травмировано 11 человек, девять человек были госпитализированы. Один человек погиб.
В общем, на выходных бригады "скорой" осуществили 2426 выездов и, в частности, оказали помощь 233 взрослым и 39 детям, которые были травмированы.
Кроме того, зафиксировано три падения людей с высоты и два человека пострадали в результате пожаров.
Напомним, в Киевской области за выходные произошло более 70 ДТП, один человек погиб.