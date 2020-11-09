На вихідних у столиці сталося 19 ДТП з постраждалими, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Впродовж 7-8 листопада у Києві сталося 19 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, одна людина загинула. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
У суботу, 7 листопада, сталося 8 ДТП, у яких постраждало 8 осіб, шестеро з яких були госпіталізовані.
У неділю, 8 листопада, сталося 11 ДТП, у яких травмувалося 11 людей, дев’ятеро осіб були госпіталізовані. Одна людина загинула.
Загалом, протягом вихідних бригади "швидкої" здійснили 2426 виїздів та, зокрема, надали допомогу 233 дорослим та 39 дітям, які травмувалися.
Окрім того, зафіксовано три падіння людей з висоти та двоє людей постраждали в результаті пожеж.
Нагадаємо, на Київщині за вихідні сталося понад 70 ДТП, одна людина загинула.