На выходных в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. На выходных с 1 по 2 апреля в Киеве проведут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так 1 апреля (суббота) ярмарки состоятся в:
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- Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
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- Дарницком районе — ул. Ревуцкого;
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- Деснянском районе — ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. М.Цветаевой (в пределах ул. М.Закревского и просп. Маяковского)
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- Днепровском районе — ул. В.Нестайко (наряду с почтамтом “Левобережный”);
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- Оболонском районе — ул. Оболонский, 21-43;
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- Печерском районе — ул. Московская, 31/33;
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- Подольском районе — ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
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- Святошинском районе — ул. Булгакова, 10-13 / 1, ул. Академика Киприанова, 2-28;
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- Соломенском районе — ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц М.Донца и Героев Севастополя, 35-)
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- Шевченковском районе — ул. В.Василевской, 1-17.
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2 апреля (воскресенье) ярмарки состоятся в:
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- Голосеевском районе — ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
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- Печерском районе — ул. И.Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
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- Святошинском районе — б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинная, 81-91;
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- Соломенском районе — ул. Ф.Эрнста, 14-А;
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- Шевченковском районе — ул. Татарская, 32-38.
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Как сообщал УНН, на этой неделе в Киеве пройдут сезонные ярмарки .