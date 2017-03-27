На выходных в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

КИЕВ. 27 марта. УНН. На выходных с 1 по 2 апреля в Киеве проведут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.