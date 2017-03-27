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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 60315 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110561 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125940 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134872 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127559 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119367 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106688 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103960 просмотра

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На выходных в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

На выходных в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Киев  •  УНН

 • 10053 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. На выходных с 1 по 2 апреля в Киеве проведут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так 1 апреля (суббота) ярмарки состоятся в:

  • Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • Дарницком районе — ул. Ревуцкого;
  • Деснянском районе — ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. М.Цветаевой (в пределах ул. М.Закревского и просп. Маяковского)
  • Днепровском районе — ул. В.Нестайко (наряду с почтамтом “Левобережный”);
  • Оболонском районе — ул. Оболонский, 21-43;
  • Печерском районе — ул. Московская, 31/33;
  • Подольском районе — ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
  • Святошинском районе — ул. Булгакова, 10-13 / 1, ул. Академика Киприанова, 2-28;
  • Соломенском районе — ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц М.Донца и Героев Севастополя, 35-)
  • Шевченковском районе — ул. В.Василевской, 1-17.

2 апреля (воскресенье) ярмарки состоятся в:

  • Голосеевском районе — ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
  • Печерском районе — ул. И.Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
  • Святошинском районе — б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинная, 81-91;
  • Соломенском районе — ул. Ф.Эрнста, 14-А;
  • Шевченковском районе — ул. Татарская, 32-38.

Как сообщал УНН, на этой неделе в Киеве пройдут сезонные ярмарки .

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