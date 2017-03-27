На вихідних у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки

КИЇВ. 27 березня. УНН. На вихідних з 1 по 2 квітня у Києві проведуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.