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На вихідних у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки

На вихідних у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. На вихідних з 1 по 2 квітня у Києві проведуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, 1 квітня (субота) ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі — вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі — вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської і Радунської), вул. М.Цвєтаєвої (у межах вул. М.Закревського та просп. В.Маяковського);
  • Дніпровському районі — вул. В.Нестайка (поряд із поштамтом “Лівобережний”);
  • Оболонському районі — просп. Оболонський, 21-43;
  • Печерському районі — вул. Московська, 31/33;
  • Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Святошинському районі — вул. Булгакова, 10-13/1, вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
  • Солом’янському районі — вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М.Донця та Героїв Севастополя, 35-);
  • Шевченківському районі — вул. В.Василевської, 1-17.

2 квітня (неділя) ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі — вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
  • Печерському районі — вул. І.Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
  • Святошинському районі — б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
  • Солом’янському районі — вул. Ф.Ернста, 14-А;
  • Шевченківському районі — вул. Татарська, 32-38.

Як повідомляв УНН, цього тижня у Києві пройдуть сезонні ярмарки.

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