На вихідних у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На вихідних з 1 по 2 квітня у Києві проведуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Так, 1 квітня (субота) ярмарки відбудуться у:
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- Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
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- Дарницькому районі — вул. Ревуцького;
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- Деснянському районі — вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської і Радунської), вул. М.Цвєтаєвої (у межах вул. М.Закревського та просп. В.Маяковського);
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- Дніпровському районі — вул. В.Нестайка (поряд із поштамтом “Лівобережний”);
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- Оболонському районі — просп. Оболонський, 21-43;
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- Печерському районі — вул. Московська, 31/33;
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- Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
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- Святошинському районі — вул. Булгакова, 10-13/1, вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
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- Солом’янському районі — вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М.Донця та Героїв Севастополя, 35-);
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- Шевченківському районі — вул. В.Василевської, 1-17.
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2 квітня (неділя) ярмарки відбудуться у:
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- Голосіївському районі — вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
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- Печерському районі — вул. І.Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
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- Святошинському районі — б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
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- Солом’янському районі — вул. Ф.Ернста, 14-А;
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- Шевченківському районі — вул. Татарська, 32-38.
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Як повідомляв УНН, цього тижня у Києві пройдуть сезонні ярмарки.