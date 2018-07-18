На Открытом чемпионате США по теннису разыграют рекордный призовой фонд

На US Open-2018 разыграют 53 млн. долл. (в прошлом году общий фонд составлял 50,4 миллиона).



Чемпионы одиночных разрядов заработают по 3,8 млн. (на 100 000 больше, чем в прошлом). Участники, которые проигрывают в первом круге получат по 54 000 долларов (50 000 год назад).



Участники парного турнира заработают от 16,5 тысячи долларов (на двоих) за поражение в первом круге и 700 за титул.



Примечательно, что призовой фонд квалификационного турнира впервые превысит 3 млн. (2,9 млн в прошлом году).



Добавим также, с 2013 года призовой фонд "US Open" вырос на 57 процентов. Для сравнения в этом году на "Australian Open" разыграли 42,8 млн долл., на "Ролан Гаррос" - примерно 45,5 млн., на "Уимблдоне" - 44,6 млн.



Напомним, ведущая теннисистка страны Элина Свитолина прибыла в Харьков и раскрыла планы на будущую часть сезона.