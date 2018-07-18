На Відкритому чемпіонаті США з тенісу розіграють рекордний призовий фонд

На US Open-2018 розіграють 53 млн. дол. (в минулому році загальний фонд становив 50,4 мільйона).



Чемпіони одиночних розрядів зароблять по 3,8 млн. (на 100 тисяч більше, ніж в минулому). Учасники, які програють у першому колі матимуть по 54 тисячі (50 тисяч рік тому).



Учасники парного турніру зароблять від 16,5 тисячі доларів (на двох) за поразку в першому колі і 700 за титул.



Примітно, що призовий фонд кваліфікаційного турніру вперше перевищить 3 млн. (2,9 млн. в минулому році).



Додамо також, з 2013 року призовий фонд "US Open" виріс на 57 відсотків. Для порівняння у цьому році на "Australian Open" розіграли 42,8 млн. дол, на "Ролан Гаррос" - приблизно 45,5 млн., на "Вімблдоні" - 44,6.



Нагадаємо, провідна тенісистка країни Еліна Світоліна прибула до Харкова і розкрила плани на майбутню частину сезону.