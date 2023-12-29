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На вертолетную площадку в Ялте приземлился вражеский вертолет

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 14:46  •  14700 просмотра

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На ялтинской вертолетной площадке ненадолго приземлился боевой вертолет. Это произошло после недавнего обнаружения ключевой российской радиолокационной станции в Севастополе.

На одну из вертолетных площадок в крымском курортном городе Ялта приземлился вражеский боевой вертолет. Об этом пишет "Крымский ветер", передает УНН.

"Наши глаза" все видят: в Ялте на вертолетную площадку на ул. Блюхера только что прилетел боевой вертолет. Кого-то высадил или посадил, после чего сразу взлетел 

- говорится в сообщении.
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Напомним,

27 декабря партизаны сообщили, что обнаружили российскую радиолокационную станцию в Севастополе, имеющую решающее значение для усиления украинских ударов.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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На вертолітний майданчик в Ялті приземлився ворожий гелікоптер
An enemy helicopter lands on the helipad in Yalta
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