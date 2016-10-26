На побережье Азовского моря на берегу снова нашли мертвого дельфина

Некоторые пишут, что это произошло в связи со штормом, вызванным затяжным сильным ветром с востока.

Также пользователи отметили, что это не первый случай.

Напомним, как сообщал УНН, благотворительная акция по помощи бездомным животным вчера стартовала в Кропивницком .