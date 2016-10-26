На побережье Азовского моря на берегу снова нашли мертвого дельфина
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 26 октября. УНН. На побережье Азовского моря, а именно в Кирилловке Запорожской области, люди нашли мертвого дельфина. Фото мертвой рыбы опубликовали в соцсети, сообщает УНН.
Некоторые пишут, что это произошло в связи со штормом, вызванным затяжным сильным ветром с востока.
Также пользователи отметили, что это не первый случай.
Напомним, как сообщал УНН, благотворительная акция по помощи бездомным животным вчера стартовала в Кропивницком .