На узбережжі Азовського моря на березі знову знайшли мертвого дельфіна
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На узбережжі Азовського моря, а саме в Кирилівці Запорізької області, люди знайшли мертвого дельфіна. Фото мертвої риби опублікували у соцмережі, повідомляє УНН.
Дехто пише, що це сталося у зв'язку зі штормом, викликаним затяжним сильним вітром зі сходу.
Також користувачі зазначили, що це не перший випадок.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, благодійна акція з допомоги безпритульним тваринам вчора стартувала у Кропивницькому.