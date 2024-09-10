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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 06:41  •  4383 просмотра

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Компания "Юник Трейд" станет эксклюзивным дистрибьютором премиальных моторных масел STALHART в Украине. Масла производятся на заводе De Oliebron в Нидерландах и соответствуют высоким международным стандартам качества.

Мировые автопроизводители  регулярно внедряют технологические инновации, которые направлены на повышение энергоэффективности и комфорта транспортных средств. При этом выдвигаются новые требования к производительности моторных масел, которые должны соответствовать высоким стандартам автопроизводителей и обеспечивать эффективное и долголетнее функционирование двигателей, передает УНН.

Уже вскоре на украинском рынке смазочных материалов появятся инновационные моторные масла STALHART для автомобилей с различным типом двигателей. Моторные масла STALHART созданы в собственной технологической лаборатории одного из крупнейших производителей смазочных материалов Европы - всемирно известного нидерландского завода De Oliebron.

В ассортименте премиальных масел STALHART украинские потребители смогут найти моторные и трансмиссионные масла для автомобилей европейского, американского и азиатского рынков. Преданность производителя масел STALHART обеспечению высочайших стандартов качества подтверждается аккредитацией по новейшим международным стандартам API, ACEA, ILSAC и одобрением моторных масел мировыми производителями автомобилей (ОЕМ).

Высокие эксплуатационные качества моторных масел STALHART достигаются за счет использования уникальной технологии двойной защиты, которая обеспечивает надежную защиту, снижает вредное трение и обеспечивает повышение эффективности работы двигателя.

Эксклюзивным дистрибьютором премиальных моторных масел STALHART на рынке Украины стала компания "Юник Трейд", участник ATR - крупнейшего торгового союза на рынке запчастей в мире.

"Уже 30 лет мы работаем над тем, чтобы украинские автовладельцы имели доступ к качественной и надежной продукции лучших мировых производителей. Именно эту цель мы поставили перед собой, когда решили представить моторные масла STALHART на украинском рынке. Эта инновационная продукция изготавливается на ведущем заводе в Нидерландах из высококачественного сырья. Опытная команда специалистов на протяжении многих лет работала над идеальным сочетанием базового масла и уникальных присадок, чтобы обеспечить максимальную защиту и долговечность двигателя автомобиля. Техническая лаборатория завода также уделяет огромное внимание контролю качества продукции на всех этапах производства - от сырья до линии розлива. Это позволяет нам с уверенностью гарантировать, что украинские потребители получат продукцию высочайшего качества", -  отметил CEO „Юник Трейд" Сергей Сидорук.

Справочно: ООО "Юник Трейд" входит в ТОП-5 дистрибьюторов автомобильных запчастей в Украине и представляет более 100 брендов-производителей автокомпонентов. Компания владеет собственной системой доставки с автопарком, превышающим 170 автомобилей. "Юник Трейд" входит в состав акционеров крупнейшего мирового союза поставщиков автозапчастей ATR International AG.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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