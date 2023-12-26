На трассе Николаев-Одесса столкнулись две фуры и легковушка: организовано реверсивное движение

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
  •  29906 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
  •  100318 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
  •  110555 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
  •  111301 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  238105 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
  •  115030 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
  •  111808 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  117289 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  133656 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
25 декабря  •  130923 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  175430 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  343597 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  255719 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  197970 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  185355 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-trasse-nikolaev-odessa-stolknulis-dve-furi-i-legkovushka-organizovano-reversivnoe-dvizhenie

На трассе Николаев-Одесса столкнулись две фуры и легковушка: организовано реверсивное движение

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 14:09  •  10798 просмотра

Read in English

ДТП на трассе М-14 Одесса-Мелитополь с участием грузовиков и легкового автомобиля, что привело к перебоям в движении; введено реверсное движение.

26 декабря на автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, произошло ДТП с пострадавшими. Патрульная полиция Украины предупреждает об осложнении движения по трассе, передает УНН.

На автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, произошло ДТП с пострадавшими. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Патрульные осуществляют регулирование дорожного движения. Организовано реверсивное движение. Планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации,

- говорится в сообщении.
Image

Напомним

7 декабря во Львовской области автомобиль с военнослужащими столкнулся с грузовиком, в результате чего погибло четыре человека, в том числе заместитель главы Государственной специальной службы транспорта.

В ДТП под Черновцами погиб мужчина, еще пять человек травмированы, среди них двое детей25 декабрь 2023, 12:44 • 23121 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
На трасі Миколаїв-Одеса зіткнулися дві фури та легковик: організовано реверсивний рух
Two trucks and a car collided on the Mykolaiv-Odesa highway: reverse traffic is organized
Новости по теме

На трассе Николаев-Одесса столкнулись две фуры и легковушка: организовано реверсивное движение

ДТП на трассе М-14 Одесса-Мелитополь с участием грузовиков и легкового автомобиля, что привело к перебоям в движении; введено реверсное движение.

Общество •   •  10798 просмотра
На трассе Николаев-Одесса столкнулись две фуры и легковушка: организовано реверсивное движение

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Источники УНН сообщили, что Кирилл Кернес регулярно ездит на встречи с пророссийским политиком Евгением Мураевым в Вену. Последнего, напомним, по информации британской разведки, россия планировала назначить гауляйтером Украины, когда "возьмет Киев за три дня".

Политика •   •  29906 просмотра
Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

После уничтожения российского "Новочеркасска" в Феодосии враг усилил проверки на улицах - Центр нацсопротивления

Украинские силы уничтожили российский корабль "Новочеркасск", что привело к усилению уличных проверок россиян в Феодосии.

Война •   •  13349 просмотра
После уничтожения российского "Новочеркасска" в Феодосии враг усилил проверки на улицах - Центр нацсопротивления

Пригодность или непригодность к военной службе определяет ВВК, а не группа инвалидности - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Залужный отмечает, что пригодность к военной службе определяет военная комиссия, а не статус инвалидности. Вооруженные силы стремятся набирать только тех, кто физически способен воевать.

Общество •   •  14027 просмотра
Пригодность или непригодность к военной службе определяет ВВК, а не группа инвалидности - Залужный

В ВС ВСУ сообщили о ракетах в направлении Днепра

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о ракетной угрозе в Днепре, зафиксирована активность вражеской авиации, выпущено две ракеты.

Война •   •  17727 просмотра
В ВС ВСУ сообщили о ракетах в направлении Днепра

В следующем месяце в Украине стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы в 2024 году

Украина опубликовала первые лоты для аукциона по промышленному вылову рыбы в системе Prozorro. Продажи, ориентированные на районы Дуная и Днестра, со сроком подачи заявок до 3 января 2024 года.

Экономика •   •  17242 просмотра
В следующем месяце в Украине стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы в 2024 году

"Нужны люди, которые смогут выполнять задачи": Залужный отметил, что призыв и вопрос "отсрочки" является компетенцией государства

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Залужный утверждает, что отсрочка - это дело правительства; он отмечает потребность в личном составе и материально-технических средствах для ведения боевых действий.

Война •   •  16314 просмотра
"Нужны люди, которые смогут выполнять задачи": Залужный отметил, что призыв и вопрос "отсрочки" является компетенцией государства

Залужный прокомментировал необходимость мобилизовать 400-500 тысяч человек

Военное командование формирует свои запросы на боеприпасы, на оружие и, соответственно, на человеческий ресурс на постоянной основе. На следующий год соответствующий запрос также был сформирован.

Война •   •  17975 просмотра
Залужный прокомментировал необходимость мобилизовать 400-500 тысяч человек

Рост преступности в приграничных с Украиной районах россии скрывают - Центр нацсопротивления

Из-за всплеска преступности, совершенных участниками так называемого "сво", россия решила скрыть статистику преступности в курской и белгородской областях.

Война •   •  16919 просмотра
Рост преступности в приграничных с Украиной районах россии скрывают - Центр нацсопротивления

Davos Communications Awards 2023: шоу о крипте Владимира Носова признали лучшим

В этом году больше всего наград Davos Communications Awards 2023 получили украинские и бразильские специалисты в сфере коммуникаций.

Технологии •   •  16171 просмотра
Davos Communications Awards 2023: шоу о крипте Владимира Носова признали лучшим