На трассе Николаев-Одесса столкнулись две фуры и легковушка: организовано реверсивное движение

В следующем месяце в Украине стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы в 2024 году

Украина опубликовала первые лоты для аукциона по промышленному вылову рыбы в системе Prozorro. Продажи, ориентированные на районы Дуная и Днестра, со сроком подачи заявок до 3 января 2024 года.