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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На трассе Одесса-Киев перевернулся грузовик

Киев • УНН

 • 8725 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня на выезде в Одессу произошло ДТП, перевернулся грузовик. На дорогу разливаются горюче-смазочные материалы. Об этом корреспонденту УНН сообщили очевидцы инцидента.

На трассе Одесса-Киев перевернулся грузовик

По их словам, водитель грузовика не справился с управлением, совершил наезд на бетонный отбойник и перевернулся. В результате аварии пострадал водитель грузовика.

По словам очевидцев, в настоящее время на дорогу разливаются горюче-смазочные материалы, которые перевозил водитель грузовика.

Напомним, как сообщал УНН, в результате ДТП в Одесской области один человек погиб, трое пострадали.

Украинские Национальные Новости

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