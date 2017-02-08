На трассе Одесса-Киев перевернулся грузовик

По их словам, водитель грузовика не справился с управлением, совершил наезд на бетонный отбойник и перевернулся. В результате аварии пострадал водитель грузовика.

По словам очевидцев, в настоящее время на дорогу разливаются горюче-смазочные материалы, которые перевозил водитель грузовика.

Напомним, как сообщал УНН, в результате ДТП в Одесской области один человек погиб, трое пострадали.