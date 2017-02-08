На трасі Одеса-Київ перекинулась вантажівка
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні на в'ізді в Одесу сталась ДТП, перекинулась вантажівка. На дорогу розливаються паливно-мастильні матеріали. Про це кореспонденту УНН повідомили очевидці інциденту.
За їх словами, водій вантажівки не впорався із керуванням, скоїв наїзд на бетонний відбійник і перевернувся. В результаті аварії постраждав водій вантажівки.
За словами очевидців, наразі на дорогу розвиваються паливно-мастильні матеріали, які перевозив водій вантажівки.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Одещині одна людина загинула, троє постраждали.