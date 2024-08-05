В Венгрии на Тисе полицейский катер на большой скорости въехал в трос, натянутый на переправе и перевернулся. Об этом УНН сообщают со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла в Венгрии вблизи Тимара, над Токаем, в уезде Саболч-Сатмар-Берег. Паром ждал отправления по ту сторону реки, а трос для парома уже был натянут. Судно после столкновения развернуло, оно перевернулось, а затем затонуло. Вскоре после аварии полицейский катер частично подняли, а затем вытащили на берег трактором, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на катере был один полицейский. Он выжил и самостоятельно доплыл до берега.

Отмечается, что местные паромы переправляются через Тису уникальным способом - не веслами, а с помощью веревки, положенной на дно реки, которая лишь натягивается во время движения. Местные жители знают об этом, вероятно, что экипаж полицейской лодки не знал, что в конечном итоге привело к аварии судна.

В Тисе утонули уже 37 нарушителей границы, за два дня у реки задержали еще 5 мужчин - пограничники