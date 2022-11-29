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На временно занятой территории Херсонской области зафиксировано усиление врагом административно-полицейского режима

На временно занятой территории Херсонской области зафиксировано усиление врагом административно-полицейского режима

Киев • УНН

 • 1013467 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. На временно занятой территории Херсонской области зафиксировано усиление противником административно-полицейского режима, в связи с чем спланирована замена отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации на подразделения росгвардии, пишет Генштаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Слава Украине! Начались двести семьдесят девятые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российские оккупанты сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери. Ожидается переброска отдельных подразделений противника с территории республики беларусь после приобретения ими боевых возможностей", - говорится в сообщении Генштаба.

Детали

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опытное, Невельское, Красногоровка Донецкой области.

Враг нанес 9 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина Буда, Нововладимировка, Рожковичи Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам из минометов и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огирцево, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник держит оборону ранее занятых рубежей. Осуществил обстрелы из артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Бологовка, Каменка, Купянск, Табаевка, Крохмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. Осуществил обстрелы из артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны Украины и районах населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии соприкосновения. Ракетным ударам врага подверглась гражданская инфраструктура города Днепр.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Не прекращают артиллерийских обстрелов подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр в том числе города Херсон.

На временно занятой территории Луганской области оккупанты осуществляют так называемую национализацию имущества агропромышленных предприятий. В частности, в населенном пункте Белокуракино вывозят урожай и технику из местных агрофирм.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 - ранеными.

На временно занятой территории Херсонской области зафиксировано усиление противником административно-полицейского режима, в связи с чем спланирована замена отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации на подразделения росгвардии.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

За минувшие сутки Силы обороны Украины сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.

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