На временно занятой территории Херсонской области зафиксировано усиление врагом административно-полицейского режима

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"Слава Украине! Начались двести семьдесят девятые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российские оккупанты сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери. Ожидается переброска отдельных подразделений противника с территории республики беларусь после приобретения ими боевых возможностей", - говорится в сообщении Генштаба.

Детали

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опытное, Невельское, Красногоровка Донецкой области.

Враг нанес 9 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина Буда, Нововладимировка, Рожковичи Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам из минометов и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огирцево, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник держит оборону ранее занятых рубежей. Осуществил обстрелы из артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Бологовка, Каменка, Купянск, Табаевка, Крохмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. Осуществил обстрелы из артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны Украины и районах населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии соприкосновения. Ракетным ударам врага подверглась гражданская инфраструктура города Днепр.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Не прекращают артиллерийских обстрелов подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр в том числе города Херсон.

На временно занятой территории Луганской области оккупанты осуществляют так называемую национализацию имущества агропромышленных предприятий. В частности, в населенном пункте Белокуракино вывозят урожай и технику из местных агрофирм.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 - ранеными.

На временно занятой территории Херсонской области зафиксировано усиление противником административно-полицейского режима, в связи с чем спланирована замена отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации на подразделения росгвардии.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

За минувшие сутки Силы обороны Украины сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.

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