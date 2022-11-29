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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На тимчасово зайнятій території Херсонщини зафіксовано посилення ворогом адміністративно-поліцейського режиму

На тимчасово зайнятій території Херсонщини зафіксовано посилення ворогом адміністративно-поліцейського режиму

Київ • УНН

 • 1013469 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. На тимчасово зайнятій території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліцейського режиму, у звʼязку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил російської федерації на підрозділи росгвардії, пише Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Слава Україні! Розпочалася двісті сімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки білорусь після набуття ними бойових спроможностей", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Деталі

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.

Ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку мінометні та артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Середина Буда, Нововолодимирівка, Рожковичі Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник тримає оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Бологівка, Кам’янка, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони України та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. Ракетних ударів ворога зазнала цивільна інфраструктура міста Дніпро.

На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро у тому числі міста Херсон.

На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств. Зокрема, у населеному пункті Білокуракине вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм.

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 - пораненими.

На тимчасово зайнятій території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліцейського режиму, у звʼязку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил російської федерації на підрозділи росгвардії.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

За минулу добу Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.

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