В Тернопольской области отреставрируют национальную достопримечательность архитектуры 17 века
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Национальный заповедник "Замки Тернопольской области" провел тендер на реставрацию фасадов келий монастыря бернардинцев, памятника архитектуры национального значения XVII в. Об этом говорится в системе электронных закупок Рrozorro, сообщает УНН.
Национальный заповедник "Замки Тернопольской области" планирует реставрацию фасадов, в том числе реставрацию и воссоздание штукатурки, установленные мелких конструкций, ремонт бутовой кладки стен и прочее здания монастыря в городе Забараж.
Количество запланированных работ - 1 шт. Стоимость работ согласно результатам тендера - 5330 253,60 грн.
Срок выполнения запланированных работ по договору - до 31 декабря 2020 года.
Справка. Монастырь бернардинцев в пгт. Збараж Тернопольской области основал князь Юрий Збаражский в 1627 году. Строительство завершили Януш Вишневецкий и его жена Евгения.
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В 1675 г. комплекс почти полностью уничтожили татары. Обитель смогли реконструировать только в 1755. В 1723 г. с помощью Станислава и Юзефа Потоцких возвели величественный костел св. Антония, который сохранился до наших дней. В состав комплекса монастыря бернардинцев входят барочный костел святого Антония (1723), кельи (1627-1637), башня-колокольня (1746-1755, архитектор Й.Ганц) и оборонительные стены (1627-1637). В 1746 - 1755 г. произошла перестройка монастырского комплекса, в результате которой здание теряет оборонительные признаки: башни перестраивают, а главный фасад меняет свой декор.
Обитель считалась одной из самых влиятельных на Подолье: с 1768 здесь действовала больница для больных и бедных, а с 1777 - латинская гимназия и приходская школа.
В период Первой мировой войны католический монастырь подвергся значительным разрушениям, после Второй мировой войны монастырь и костел не функционировали как сакральные сооружения, а использовались как складские помещения для хранения минеральных удобрений. Впоследствии в монастыре разместилась больница, а с 70-х годов XX в. - служебные заводские и производственные помещения. В 1990г. В Збараж вернулись монахи-бернардины, благодаря этому в костеле с 1994г. Начались ремонтно-строительные работы. В 2000г. Костел освятили и вместе с частью монастыря передали в распоряжение местной римско-католической общины и отцов францисканцев.