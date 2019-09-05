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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 100548 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116449 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108173 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114651 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121835 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149210 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149326 просмотра

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В Тернопольской области отреставрируют национальную достопримечательность архитектуры 17 века

В Тернопольской области отреставрируют национальную достопримечательность архитектуры 17 века

Киев  •  УНН

 • 14646 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Национальный заповедник "Замки Тернопольской области" провел тендер на реставрацию фасадов келий монастыря бернардинцев, памятника архитектуры национального значения XVII в. Об этом говорится в системе электронных закупок Рrozorro, сообщает УНН.

Национальный заповедник "Замки Тернопольской области" планирует реставрацию фасадов, в том числе реставрацию и воссоздание штукатурки, установленные мелких конструкций, ремонт бутовой кладки стен и прочее здания монастыря в городе Забараж.

Количество запланированных работ - 1 шт. Стоимость работ согласно результатам тендера - 5330 253,60 грн.

Срок выполнения запланированных работ по договору - до 31 декабря 2020 года.

Справка. Монастырь бернардинцев в пгт. Збараж Тернопольской области основал князь Юрий Збаражский в 1627 году. Строительство завершили Януш Вишневецкий и его жена Евгения.

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В 1675 г. комплекс почти полностью уничтожили татары. Обитель смогли реконструировать только в 1755. В 1723 г. с помощью Станислава и Юзефа Потоцких возвели величественный костел св. Антония, который сохранился до наших дней. В состав комплекса монастыря бернардинцев входят барочный костел святого Антония (1723), кельи (1627-1637), башня-колокольня (1746-1755, архитектор Й.Ганц) и оборонительные стены (1627-1637). В 1746 - 1755 г. произошла перестройка монастырского комплекса, в результате которой здание теряет оборонительные признаки: башни перестраивают, а главный фасад меняет свой декор.

Обитель считалась одной из самых влиятельных на Подолье: с 1768 здесь действовала больница для больных и бедных, а с 1777 - латинская гимназия и приходская школа.

В период Первой мировой войны католический монастырь подвергся значительным разрушениям, после Второй мировой войны монастырь и костел не функционировали как сакральные сооружения, а использовались как складские помещения для хранения минеральных удобрений. Впоследствии в монастыре разместилась больница, а с 70-х годов XX в. - служебные заводские и производственные помещения. В 1990г. В Збараж вернулись монахи-бернардины, благодаря этому в костеле с 1994г. Начались ремонтно-строительные работы. В 2000г. Костел освятили и вместе с частью монастыря передали в распоряжение местной римско-католической общины и отцов францисканцев.

Украинские Национальные Новости

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