В Тернопольской области раскрыли схему "списания" запчастей к вертолетам "Ми-2" на около 5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ на сумму около 5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку должностные лица одного из государственных авиационных предприятий в Тернопольской области. Чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах Ми-2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чтобы "прикрыть" сделки, должностные лица фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование. Сотрудники СБ Украины установили, что похищенные авиазапчасти должны были поставлять для нужд отечественных авиакомпаний-эксплуатантов, использующих вертолетную технику при проведении агрохимических работ по всей Украине.
"Организаторы незаконной схемы присвоили авиационное имущество государственного предприятия на почти 5 млн гривен. Сотрудники СБУ оперативно блокировали их продажу авиакомпаниям", - отметили силовики.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски в производственных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Во время следственных действий изъято незаконно отчужденое с госпредприятия авиационное имущество с технической документацией, фиктивные акты ремонтных работ и ресурсного обновления оборудования, а также документы финансово-хозяйственной отчетности, имеющие доказательственное значение.
Как сообщалось ранее в УНН, СБУ блокировала международный канал сбыта российских товаров военного назначения через Украину.