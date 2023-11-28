На Таврическом направлении все больше отказов солдат рф идти в наступление, рф бросает в мясные штурмы "зеков" - Тарнавский

На Таврическом направлении в рядах оккупационных войск рф на фоне значительных потерь увеличивается количество отказов солдат идти в наступление, российское командование бросает в мясные штурмы "зеков". При этом уменьшилось количество атак дронами-камикадзе, но враг до сих пор сбрасывает управляемые авиабомбы. Об этом сообщил во вторник командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Продолжаются наземные пехотные атаки. Противник и дальше сотнями теряет живую силу. На разных направлениях все больше случаев, когда обычные солдаты отказываются участвовать в активных наступательных действиях - сообщил Тарнавский в Telegram.

По его словам, двое суток подряд фиксируется уменьшение количества применения дронов-камикадзе. Впрочем враг продолжает сбрасывать УАБы.

Оккупанты продолжают пополнять обескровленные подразделения заключенными. Этот, так называемый "спецконтингент", российское командование считает расходным материалом. И без сожаления бросает в мясные штурмы - отметил Тарнавский.

По словам командующего, украинские защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердычей, в районах Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненького - отбито 23 атаки.

В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Общие потери оккупантов на Таврическом направлении достигли 374 человека. Уничтожен 1 танк и 1 склад боеприпасов врага, сообщил Тарнавский.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 326 440 российских захватчиков.