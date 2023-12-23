На Таврическом направлении украинские воины держат оборону и проводят активные действия - Тарнавский

На Таврическом направлении Силы обороны стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. За прошедшие сутки здесь уничтожено 37 единиц вражеской техники, в том числе склад боеприпасов, потери врага достигли 499 человек. Об этом сообщил в субботу командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери врага составили 499 человек. Уничтожено 37 единиц военной техники - написал Тарнавский в Telegram.

В частности, по его словам, речь идет о 2 танках, 11 ББМ, 8 артсистем, 1 ПТРК, 14 автомобилях, 1 единице спецтехники и 1 складе боеприпасов. Еще 34 единицы техники врага повреждены.

При этом, по данным командующего, на Таврическом направлении за прошедшие сутки враг нанес 13 авиаударов, провел 46 боевых столкновений и совершил 924 артобстрела.

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