На Таврическом направлении украинские воины держат оборону и проводят активные действия - Тарнавский
Киев • УНН
На Таврическом направлении украинские войска держат оборону и проводят активные действия, в результате чего противник понес 499 потерь, уничтожено 37 единиц вражеской техники, в том числе склад с боеприпасами.
На Таврическом направлении Силы обороны стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. За прошедшие сутки здесь уничтожено 37 единиц вражеской техники, в том числе склад боеприпасов, потери врага достигли 499 человек. Об этом сообщил в субботу командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.
Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери врага составили 499 человек. Уничтожено 37 единиц военной техники
В частности, по его словам, речь идет о 2 танках, 11 ББМ, 8 артсистем, 1 ПТРК, 14 автомобилях, 1 единице спецтехники и 1 складе боеприпасов. Еще 34 единицы техники врага повреждены.
При этом, по данным командующего, на Таврическом направлении за прошедшие сутки враг нанес 13 авиаударов, провел 46 боевых столкновений и совершил 924 артобстрела.
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На Таврическом направлении украинские воины держат оборону и проводят активные действия - Тарнавский
На Таврическом направлении украинские войска держат оборону и проводят активные действия, в результате чего противник понес 499 потерь, уничтожено 37 единиц вражеской техники, в том числе склад с боеприпасами.
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