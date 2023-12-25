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На Таврическом направлении становится все больше отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях - Штупун

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 10:53  •  6185 просмотра

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Российские военнослужащие все чаще отказываются участвовать в штурмовых операциях на Таврическом направлении; некоторые из них сдаются в плен из-за жестокого обращения.

 Есть информация о все большем количестве отказов россиян участвовать в штурмовых действиях на Таврическом направлении, в частности, это фиксируется в подразделениях первого армейского корпуса вс рф. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире марафона, передает корреспондент УНН.

Всего в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 16 авиаударов, провел 40 боевых столкновений и совершил 906 артиллерийских обстрелов. Такое количество, около тысячи артобстрелов уже держится примерно в течение пяти суток

 - сказал Штупун.

По его словам, враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины отбили 14 атак врага восточнее Новобахмутовки, в районах Степного, Авдеевки, а также 17 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

Есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях, в частности это фиксируется в подразделениях первого армейского корпуса ВС РФ. Следует отметить, что в плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих...Одна из причин, почему враг так делает - это не человеческое отношение к ним со стороны командования

- рассказал Штупун.

По его словам, за отказ идти в бессмысленные штурмы или за какие-то другие проступки, офицеры их раздевают догола, сажают в холодные ямы, бьют и угрожают расстрелами.

"Общие потери оккупантов за прошедшие сутки составили 402 человека, это в операционной зоне ОСУВ "Таврия", восемь захватчиков сдались в плен", - добавил он.

Дополнение

На Таврическом направлении фиксируется применение российскими оккупантами наземных роботизированных платформ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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