На Тайване в результате землетрясения по меньшей мере один человек погиб, еще 50 пострадали

В результате мощного землетрясения, произошедшего на Тайване, погиб по меньшей мере один человек, пострадали более 50. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предварительные данные пожарной службы, передает УНН.

Детали

Отмечается, что погибший человек находился в горной местности во время падения камней.

Тайвань в ночь на 3 апреля пережил самое сильное землетрясение за 25 лет.

Землетрясение было очень близко к земле и было очень неглубоким. Его можно было почувствовать по всему Тайваню. По словам директора сейсмологического центра в Тапее, это самые сильные толчки со времен землетрясения в 1999 году говорится в сообщении.

Оператор Тайваня Taipower сообщил, что без электричества осталось 87 тыс. домовладений.

Из-за мощного землетрясения в нескольких странах объявлено предупреждение о цунами.

Эвакуацию объявили на Филиппинах.

Японское метеорологическое агентство оценило его в 7,5, а затем пересмотрело свою оценку, подняв ее до 7,7.

После землетрясения на Тайване японские власти выпустили предупреждение о цунами для расположенных вблизи эпицентра толчков юго-западных островов страны, а затем сняли его. О последствиях толчков в Японии не сообщалось.

Справка

21 сентября 1990 года на острове Тайвань были зафиксированы толчки, магнитуда которых доходила до 7,3-7,6. Тогда погибло 2,4 тыс. человек, было разрушено или пострадали 50 тыс. зданий.

Два мощных землетрясения произошли неподалеку от Тайваня