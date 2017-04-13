На праздники назначен дополнительный поезд из Киева в Черновцы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Дополнительный поезд "Киев - Ивано-Франковск - Черновцы" отправится из Киева в пятницу, 14 апреля, в 22:20 и прибудет в Ивано-Франковск на следующий день в 12:09, а в Черновцы в 14:35. В обратном направлении поезд отправится из Черновцов в субботу 15 апреля в 21:42 и прибудет в Киев в воскресенье в 14:17. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАО "Украинская железная дорога".
"Еще один дополнительный поезд на запад страны назначила "Укрзализныця" к Пасхе - №269 / 270 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы", - говорится в сообщении.
Поезд проследует через Казатин, Жмеринка, Хмельницкий, Тернополь и Львов. В его составе будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны класса люкс.
В сообщении отмечается, что в целом к пасхальным праздникам в период с 13 по 18 апреля "Укрзализныця" уже назначила 25 дополнительных поездов.
Как сообщал УНН 10 апреля, между Киевом и Перемышлем на Пасху будет курсировать дополнительный экспресс.
6 апреля "Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда к майским праздникам.
Ранее сообщалось, что на Пасху в Украине будут курсировать 14 дополнительных поездов.