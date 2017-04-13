На праздники назначен дополнительный поезд из Киева в Черновцы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52307 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105155 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161905 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119069 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118114 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113422 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104872 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107230 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103714 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155160 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На праздники назначен дополнительный поезд из Киева в Черновцы

На праздники назначен дополнительный поезд из Киева в Черновцы

Киев  •  УНН

 • 7464 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Дополнительный поезд "Киев - Ивано-Франковск - Черновцы" отправится из Киева в пятницу, 14 апреля, в 22:20 и прибудет в Ивано-Франковск на следующий день в 12:09, а в Черновцы в 14:35. В обратном направлении поезд отправится из Черновцов в субботу 15 апреля в 21:42 и прибудет в Киев в воскресенье в 14:17. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАО "Украинская железная дорога".

"Еще один дополнительный поезд на запад страны назначила "Укрзализныця" к Пасхе - №269 / 270 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы", - говорится в сообщении.

Поезд проследует через Казатин, Жмеринка, Хмельницкий, Тернополь и Львов. В его составе будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны класса люкс.

В сообщении отмечается, что в целом к ​​пасхальным праздникам в период с 13 по 18 апреля "Укрзализныця" уже назначила 25 дополнительных поездов.

Как сообщал УНН 10 апреля, между Киевом и Перемышлем на Пасху будет курсировать дополнительный экспресс.

6 апреля "Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда к майским праздникам.

Ранее сообщалось, что на Пасху в Украине будут курсировать 14 дополнительных поездов.

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