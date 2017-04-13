На праздники назначен дополнительный поезд из Киева в Черновцы

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Дополнительный поезд "Киев - Ивано-Франковск - Черновцы" отправится из Киева в пятницу, 14 апреля, в 22:20 и прибудет в Ивано-Франковск на следующий день в 12:09, а в Черновцы в 14:35. В обратном направлении поезд отправится из Черновцов в субботу 15 апреля в 21:42 и прибудет в Киев в воскресенье в 14:17. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАО "Украинская железная дорога".