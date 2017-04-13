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На свята призначено додатковий потяг з Києва до Чернівців

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН.  Додатковий поїзд "Київ – Івано-Франківськ – Чернівці" вирушить з Києва в п’ятницю, 14 квітня, о 22:20 та прибуде до Івано-Франківська наступного дня о 12:09, а до Чернівців о 14:35. У зворотному напрямку поїзд рушить з Чернівців у суботу 15 квітня о 21:42 та прибуде до Києва у неділю о 14:17. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ПАТ "Українська залізниця".

"Ще один додатковий поїзд на захід країни призначила Укрзалізниця до Великодня - №269/270 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці", - йдеться у повідомленні.

Поїзд прослідує через Козятин, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів. В його складі курсуватимуть плацкартні, купейні вагони та вагони класу люкс.

У повідомленні зазначено, що загалом до великодніх свят у період з 13 по 18 квітня Укрзалізниця вже призначила 25 додаткових поїздів.

Як повідомляв УНН 10 квітня, між Києвом та Перемишлем на Великдень курсуватиме додатковий експрес.

6 квітня "Укрзалізниця" призначила ще 3 додаткові поїзди до травневих свят.

Раніше повідомлялося, що на Великдень в Україні курсуватимуть 14 додаткових поїздів.

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