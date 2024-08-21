На Сумщине растет количество больных COVID-19: в регионе зафиксировали штамм FLiRT
Киев • УНН
В Сумской области наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Обнаружен новый штамм FLiRT, который быстро распространяется и способен избегать иммунного ответа организма.
На Сумщине зафиксировали новую волну заболеваемости COVID-19. Кроме того, в регионе обнаружили новый штамм коронавируса - FLiRT. Об этом заявила исполняющая обязанности генерального директора Сумского областного центра контроля и профилактики болезней Ирина Куприенко, передает УНН.
Детали
Куприенко отметила, что нынешняя волна заболеваемости COVID-19 началась несколько раньше, чем обычно: второй раз с начала пандемии это происходит до начала учебного года.
Поэтому специалисты предполагают, что пик волны будет пройден во второй половине сентября, однако с началом учебного года активируются предпосылки для распространения заболевания среди школьников и студентов, поэтому эти прогнозы могут быть скорректированы реальной ситуацией.
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Для завершения волны после прохождения пика понадобится еще до двух месяцев.
Не могу не обойти вниманием тот факт, что за последние две недели в области было зарегистрировано два случая смерти среди лиц, больных COVID-19. Перед этим последний случай смерти регистрировался в мае текущего года. Умершие были жителями Сумской общины, это мужчина 69 лет и женщина 75 лет. Оба имели хронические сердечно-сосудистые заболевания и не были привиты против COVID-19 в течение последних 12 месяцев
Она подчеркнула важность проведения вакцинации против COVID-19. Хотя сейчас вакцины и не могут защитить от инфицирования возбудителем болезни, однако доказано, что люди, которые получили вакцину болеют в более легкой форме, гораздо реже попадают в стационар и гораздо реже умирают от заболевания.
Следует отметить, что одновременно с началом роста заболеваемости в Украине была обнаружена циркуляция нового варианта SARS-CoV-2 под названием FLiRT. Данный возбудитель также был обнаружен и в Сумской области. Основными чертами вирусов FLiRT является способность избегать иммунного ответа организма и стремительно распространяться среди населения. Учитывая высокие темпы прироста заболеваемости в области можно предположить, что текущая волна обусловлена преимущественным распространением именно этого варианта
Дополнение
По словам Куприенко, рост заболеваемости начался практически одновременно во всех районах Сумской области. Она также отметила, что заболеваемость COVID-19 растет и среди детей и среди взрослых, однако интенсивность эпидемического процесса среди взрослых в 1,6 раза выше.
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Доля детей в общей структуре случаев болезни растет и пока не превышает 10%.
Напомним,
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