На Сумщине растет количество больных COVID-19: в регионе зафиксировали штамм FLiRT

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  121365 просмотра
Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

  •  103783 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  121460 просмотра
Парламент поддержал ратификацию Римского статута

Парламент поддержал ратификацию Римского статута

  •  59823 просмотра
Премьер Индии Моди перед визитом в Украину указал на надежду на "скорейшее возвращение мира"

Премьер Индии Моди перед визитом в Украину указал на надежду на "скорейшее возвращение мира"

  •  49939 просмотра
публикации
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

  •  28087 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  121460 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  142608 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  197726 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  315039 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла «шоссе» с движением заряженных частиц - NASA

Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла «шоссе» с движением заряженных частиц - NASA

  •  31551 просмотра
Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

  •  103783 просмотра
21 августа: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара, Всемирный день Аватара

21 августа: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара, Всемирный день Аватара

  •  105473 просмотра
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  94478 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

20 августа 2024, 12:07  •  107138 просмотра
Актуальное
На Сумщине растет количество больных COVID-19: в регионе зафиксировали штамм FLiRT

На Сумщине растет количество больных COVID-19: в регионе зафиксировали штамм FLiRT

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 12:37  •  3945 просмотра

Read in English

В Сумской области наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Обнаружен новый штамм FLiRT, который быстро распространяется и способен избегать иммунного ответа организма.

На Сумщине зафиксировали новую волну заболеваемости COVID-19. Кроме того, в регионе обнаружили новый штамм коронавируса - FLiRT. Об этом заявила исполняющая обязанности генерального директора Сумского областного центра контроля и профилактики болезней Ирина Куприенко, передает УНН.

Детали

Куприенко отметила, что нынешняя волна заболеваемости COVID-19 началась несколько раньше, чем обычно: второй раз с начала пандемии это происходит до начала учебного года.

Поэтому специалисты предполагают, что пик волны будет пройден во второй половине сентября, однако с началом учебного года активируются предпосылки для распространения заболевания среди школьников и студентов, поэтому эти прогнозы могут быть скорректированы реальной ситуацией.

В Україні виявлено 5 випадків нового субваріанту ковіду FLiRT - МОЗ12 августа 2024, 11:57 • 16620 просмотров

Для завершения волны после прохождения пика понадобится еще до двух месяцев.

Не могу не обойти вниманием тот факт, что за последние две недели в области было зарегистрировано два случая смерти среди лиц, больных COVID-19. Перед этим последний случай смерти регистрировался в мае текущего года. Умершие были жителями Сумской общины, это мужчина 69 лет и женщина 75 лет. Оба имели хронические сердечно-сосудистые заболевания и не были привиты против COVID-19 в течение последних 12 месяцев

- резюмировала и.о. главного государственного санитарного врача в Сумской области. 

Она подчеркнула важность проведения вакцинации против COVID-19. Хотя сейчас вакцины и не могут защитить от инфицирования возбудителем болезни, однако доказано, что люди, которые получили вакцину болеют в более легкой форме, гораздо реже попадают в стационар и гораздо реже умирают от заболевания.

Следует отметить, что одновременно с началом роста заболеваемости в Украине была обнаружена циркуляция нового варианта SARS-CoV-2 под названием FLiRT. Данный возбудитель также был обнаружен и в Сумской области. Основными чертами вирусов FLiRT является способность избегать иммунного ответа организма и стремительно распространяться среди населения. Учитывая высокие темпы прироста заболеваемости в области можно предположить, что текущая волна обусловлена преимущественным распространением именно этого варианта

- рассказала Ирина Куприенко

Дополнение

По словам Куприенко, рост заболеваемости начался практически одновременно во всех районах Сумской области. Она также отметила, что заболеваемость COVID-19 растет и среди детей и среди взрослых, однако интенсивность эпидемического процесса среди взрослых в 1,6 раза выше.

На Івано-Франківщині від нового штаму COVID-19 FLiRT померла 80-річна жінка7 августа 2024, 16:30 • 19831 просмотр

Доля детей в общей структуре случаев болезни растет и пока не превышает 10%.

Напомним,

В столице увеличивается число пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. По состоянию на 20 августа в больницах находится 130 больных, растет количество тех, кто нуждается в кислородной поддержке и ИВЛ.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоCOVID-19Здоровье
Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
  •  28087 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
  •  18387 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
  •  21251 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Эксклюзив
Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп
  •  55133 просмотра

Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп

Эксклюзив
Государство должно не только делегировать полномочия по ветеранской политике органам местной власти, но и подкреплять это финансированием - нардеп
  •  41070 просмотра

Государство должно не только делегировать полномочия по ветеранской политике органам местной власти, но и подкреплять это финансированием - нардеп

Эксклюзив
Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт
  •  101086 просмотра

Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт

Эксклюзив
В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  102327 просмотра

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
  •  110096 просмотра

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
  •  104419 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
20 августа 2024, 11:58  •  104492 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Популярные

Премьер Индии Моди перед визитом в Украину указал на надежду на "скорейшее возвращение мира"

Премьер Индии Моди перед визитом в Украину указал на надежду на "скорейшее возвращение мира"

  •  49939 просмотра
Парламент поддержал ратификацию Римского статута

Парламент поддержал ратификацию Римского статута

  •  59823 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  121460 просмотра
Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

  •  103783 просмотра
Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  121365 просмотра

Публикации

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

  •  28087 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  121460 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  142608 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  197726 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  315039 просмотра

Война

россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

  •  4696 просмотра
Пожар из-за вражеского обстрела на Сумщине потушили - ГСЧС

Пожар из-за вражеского обстрела на Сумщине потушили - ГСЧС

  •  4497 просмотра
В Тернополе вблизи озера до сих пор фиксируют превышение содержания хлора в воздухе: горожанам советуют воздержаться от купания

В Тернополе вблизи озера до сих пор фиксируют превышение содержания хлора в воздухе: горожанам советуют воздержаться от купания

  •  11673 просмотра
В Днепропетровской области сбили вражеский дрон-разведчик

В Днепропетровской области сбили вражеский дрон-разведчик

  •  12628 просмотра
Пытали и издевались над гражданскими на Харьковщине: идентифицированы 6 военных рф

Пытали и издевались над гражданскими на Харьковщине: идентифицированы 6 военных рф

  •  16068 просмотра

политика

россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

  •  4696 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

  •  27804 просмотра
Отмена перехода на «зимнее» и «летнее» время: Рада разблокировала подписание закона

Отмена перехода на «зимнее» и «летнее» время: Рада разблокировала подписание закона

  •  14791 просмотра
СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и военкома Зубатова - источник

СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и военкома Зубатова - источник

  •  16351 просмотра
Лубинец об обмене пленными с курщиной: происходят консультации

Лубинец об обмене пленными с курщиной: происходят консультации

  •  30525 просмотра

Война

россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

  •  4696 просмотра
Пожар из-за вражеского обстрела на Сумщине потушили - ГСЧС

Пожар из-за вражеского обстрела на Сумщине потушили - ГСЧС

  •  4497 просмотра
В Тернополе вблизи озера до сих пор фиксируют превышение содержания хлора в воздухе: горожанам советуют воздержаться от купания

В Тернополе вблизи озера до сих пор фиксируют превышение содержания хлора в воздухе: горожанам советуют воздержаться от купания

  •  11673 просмотра
В Днепропетровской области сбили вражеский дрон-разведчик

В Днепропетровской области сбили вражеский дрон-разведчик

  •  12628 просмотра
Пытали и издевались над гражданскими на Харьковщине: идентифицированы 6 военных рф

Пытали и издевались над гражданскими на Харьковщине: идентифицированы 6 военных рф

  •  16068 просмотра

политика

россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

  •  4696 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

  •  27804 просмотра
Отмена перехода на «зимнее» и «летнее» время: Рада разблокировала подписание закона

Отмена перехода на «зимнее» и «летнее» время: Рада разблокировала подписание закона

  •  14791 просмотра
СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и военкома Зубатова - источник

СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и военкома Зубатова - источник

  •  16351 просмотра
Лубинец об обмене пленными с курщиной: происходят консультации

Лубинец об обмене пленными с курщиной: происходят консультации

  •  30525 просмотра

Новости Бизнеса

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

  •  35085 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  54669 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  112260 просмотра

Экономика

В деле Коломойского завершено расследование

В деле Коломойского завершено расследование

  •  2432 просмотра
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
Эксклюзив

  •  21158 просмотра
Графики отключений света сегодня начнут действовать раньше - Укрэнерго

Графики отключений света сегодня начнут действовать раньше - Укрэнерго

  •  8771 просмотра
Рада провалила постановления, которые блокировали подписание законопроекта о повышении акцизного налога на топливо

Рада провалила постановления, которые блокировали подписание законопроекта о повышении акцизного налога на топливо

  •  25387 просмотра
Каждый четвертый доллар: Украина в этом году получит более 25% международной помощи как гранты - Минфин

Каждый четвертый доллар: Украина в этом году получит более 25% международной помощи как гранты - Минфин

  •  11723 просмотра

Киев

В Киеве могут переименовать улицу в честь погибшего пилота «Джуса»

В Киеве могут переименовать улицу в честь погибшего пилота «Джуса»

  •  23441 просмотра
В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: предупреждают о превышении уровня диоксида азота на фоне жары

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: предупреждают о превышении уровня диоксида азота на фоне жары

  •  20596 просмотра
В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

  •  23098 просмотра
В Киеве с начала суток уже 4 воздушных тревоги: фиксировали до десятка дронов, все уничтожили на подступах

В Киеве с начала суток уже 4 воздушных тревоги: фиксировали до десятка дронов, все уничтожили на подступах

  •  25298 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

  •  28517 просмотра