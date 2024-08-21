На Сумщине растет количество больных COVID-19: в регионе зафиксировали штамм FLiRT

На Сумщине зафиксировали новую волну заболеваемости COVID-19. Кроме того, в регионе обнаружили новый штамм коронавируса - FLiRT. Об этом заявила исполняющая обязанности генерального директора Сумского областного центра контроля и профилактики болезней Ирина Куприенко, передает УНН.

Детали

Куприенко отметила, что нынешняя волна заболеваемости COVID-19 началась несколько раньше, чем обычно: второй раз с начала пандемии это происходит до начала учебного года.

Поэтому специалисты предполагают, что пик волны будет пройден во второй половине сентября, однако с началом учебного года активируются предпосылки для распространения заболевания среди школьников и студентов, поэтому эти прогнозы могут быть скорректированы реальной ситуацией.

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Для завершения волны после прохождения пика понадобится еще до двух месяцев.

Не могу не обойти вниманием тот факт, что за последние две недели в области было зарегистрировано два случая смерти среди лиц, больных COVID-19. Перед этим последний случай смерти регистрировался в мае текущего года. Умершие были жителями Сумской общины, это мужчина 69 лет и женщина 75 лет. Оба имели хронические сердечно-сосудистые заболевания и не были привиты против COVID-19 в течение последних 12 месяцев - резюмировала и.о. главного государственного санитарного врача в Сумской области.

Она подчеркнула важность проведения вакцинации против COVID-19. Хотя сейчас вакцины и не могут защитить от инфицирования возбудителем болезни, однако доказано, что люди, которые получили вакцину болеют в более легкой форме, гораздо реже попадают в стационар и гораздо реже умирают от заболевания.

Следует отметить, что одновременно с началом роста заболеваемости в Украине была обнаружена циркуляция нового варианта SARS-CoV-2 под названием FLiRT. Данный возбудитель также был обнаружен и в Сумской области. Основными чертами вирусов FLiRT является способность избегать иммунного ответа организма и стремительно распространяться среди населения. Учитывая высокие темпы прироста заболеваемости в области можно предположить, что текущая волна обусловлена преимущественным распространением именно этого варианта - рассказала Ирина Куприенко

Дополнение

По словам Куприенко, рост заболеваемости начался практически одновременно во всех районах Сумской области. Она также отметила, что заболеваемость COVID-19 растет и среди детей и среди взрослых, однако интенсивность эпидемического процесса среди взрослых в 1,6 раза выше.

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Доля детей в общей структуре случаев болезни растет и пока не превышает 10%.

Напомним,

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