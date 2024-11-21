На Сумщине объявлена обязательная эвакуация жителей Краснополья
Киев • УНН
Власти Сумской области начали обязательную эвакуацию населения из Краснополья из-за обострения оперативной обстановки. Жителей переселят в более безопасные районы, для эвакуации необходимо обратиться в поселковый совет.
На Сумщине власти объявили об эвакуации жителей Краснополья. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Краснопольского поселкового совета.
В соответствии с Распоряжением председателя Сумской областной государственной администрации - начальника Сумской областной военной администрации, в связи с обострением оперативной обстановки на территории Сумской области проводятся мероприятия по обязательной эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из населенного пункта Краснополье Краснопольской поселковой территориальной общины Сумского района.
«Поселковым советом будет организована эвакуация населения в более безопасные районы проживания!
Все желающие эвакуироваться смогут обратиться в Краснопольский поселковый совет по адресу: с-ще Краснополье, улица Мезенивская, 2, кабинет №12 для предварительной записи.
Для получения статуса эвакуированного, поселения, получения помощи и т.д., Вам будет оформлена Справка об эвакуации по адресу: город Сумы, улица Ильинская, 7». - говорится в сообщении.
При себе обязательно иметь следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность - паспорт
- Идентификационный код
- Свидетельство о рождении ребенка
- Справку об инвалидности, документы на льготы и тому подобное.
На Сумщине удар по общежитию в Глухове: количество жертв возросло до 6 человек, а пострадавших - 1219 нояб. 2024, 05:32 • 44901 просмотр