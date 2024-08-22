На Сумщине из-за обстрелов рф за сутки ранено шестеро гражданских

российские войска за прошедшие сутки, 21 августа, нанесли 320 ударов по населенным пунктам Сумской области. В результате обстрелов получили ранения шесть гражданских лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По данным правоохранителей, всего 52 населенных пункта Сумской области подвергались вражеским обстрелам из различных видов оружия.

Вследствие ударов рф уничтожено два частных жилых дома, повреждены многоквартирный дом, 25 частных жилых домов, здание предприятия.

Также, как сообщается, уничтожены объект гражданской инфраструктуры, семь легковых автомобилей и газопровод.

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