В Сумской области разворовали "ковидные" деньги: присвоили миллионы гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Сумской области на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий разворовали 2,7 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным СБУ, полтавская коммерческая структура, которая в октябре 2020 года победила в соответствующем тендере, систематически вносила ложные сведения в бухгалтерские документы о якобы приобретенных строительных материалах.
Кроме того, большинство работ выполнили лишь “на бумаге”. А “сэкономленные” средства злоумышленники присваивали.
Как свидетельствуют подсчеты налоговиков и Госаудитслужбы, в результате таких действий из государственного Фонда борьбы с пандемией COVID-19 незаконно присвоили 2,7 млн грн.
Добавим
Открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжается досудебное следствие для установления всех причастных людей и возвращение в бюджет незаконно присвоенных государственных средств.
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