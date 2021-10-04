На Сумщині розікрали "ковідні" гроші: привласнили мільйони гривень

Деталі

За даними СБУ, полтавська комерційна структура, яка у жовтні 2020 року перемогла у відповідному тендері, систематично вносила неправдиві дані до бухгалтерських документів про нібито придбані будівельні матеріали.

Окрім того, більшість робіт було виконано лише “на папері”. Натомість “зекономлені” кошти зловмисники привласнювали.

Як свідчать підрахунки податківців та Держаудитслужби, внаслідок таких дій із державного Фонду боротьби з пандемією COVID-19 незаконно привласнили 2,7 млн грн.

Додамо

Відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове слідство для встановлення всіх причетних осіб та повернення до бюджету незаконно привласнених державних коштів.

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