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В Сумской области автомобиль с пассажирами перевернулся в кювет: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 10936 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. На трассе в Сумской области автомобиль с пассажирами попал в ДТП, из-за чего пострадали пять человек. Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции, передает УНН.

В Сумской области автомобиль с пассажирами перевернулся в кювет: есть пострадавшие

"Авария произошла вчера около 18:00 на автодороге Турановка-Имшана Ямпольского района. Водитель автомобиля УАЗ 3303-01 не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в правый кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.

Предварительно было установлено, что водитель "УАЗа", 20-летний местный житель, был трезв. По его словам, он именно вез работников предприятия, где и сам работает, по домам, когда автомобиль по непонятным причинам начало "тянуть" направо.

"На момент ДТП в автомобиле, кроме водителя, находились 10 граждан. С места происшествия карета "скорой" забрала одну пассажирку, еще четыре человека самостоятельно обратились в Ямпольскую больницу за медицинской помощью. Сам водитель не пострадал. Трое из пяти пострадавших пассажиров находятся в медучреждении на стационарном лечении. Кроме закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга у всех трех, им диагностировали дополнительно: у 39-летней женщины - скальпированная рана на лбу и ушибы грудной клетки и шейного отдела позвоночника, у 34-летней и 28-летней женщин - раны темени и ушибы правого плечевого сустава", - рассказали в полиции.

Автомобиль с места происшествия эвакуатором доставили в штрафплощадки Ямпольского отделения полиции. Продолжаются проверки по этому факту.

Напомним, во Львовской области туристический автобус столкнулся с легковушкой. В результате ДТП пострадали три человека.

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